Başakşehir'de Akrobatik Sürüşe Ağır Ceza

İstanbul Başakşehir'de aracıyla akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak trafik kural ihlallerini özendirdiği belirlenen B.C.Y., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinin Sanal Devriye çalışmasıyla tespit edildi. Sürücüye toplam 72 bin lira trafik idari para cezası uygulanırken, aracı 60 gün trafikten men edildi, sürücü belgesine ise daimi olarak el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan "trafik kural ihlali yapmayı özendirmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" konulu görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki aracın sürücüsünün B.C.Y. olduğu ve ihlallerin Başakşehir ilçesinde gerçekleştirildiği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan B.C.Y.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafik kural ihlallerini özendiren veya öven görüntü ve içerikleri sosyal medya hesabında paylaşmak, akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 72 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine daimi el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi

Yapılan işlemlerin ardından sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, B.C.Y.'nin sürücü belgesine daimi olarak el konuldu.

Sürücü B.C.Y., hakkında adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı