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Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

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Sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyen Azranur A.V. ile birlikte hareket ettiği eşi P.B.V. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada polise direnen Azranur A.V., 'müstehcenlik', 'görevli memura mukavemet', 'iftira' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi P.B.V. ise serbest bırakıldı.

Sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyen Azranur A.V. tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA ÇIPLAK POZLARINI YAYINLADI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyerek bazı siteler üzerinden çıplak pozlarını yayınlayan Azranur A.V.'yi yakalamak için harekete geçti.

POLİSE DİRENDİLER

Bir hastanede estetik operasyonu olacağı öğrenilen Azranur A.V., yanındaki İran uyruklu eşi P.B.V. ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınışı sırasında ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilişinde polise direndiği öğrenilen şüpheliler güçlükle Ahlak Büro Amirliğine çıkarılabildi.

Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Azranur A.V.'nin 'mala zarar verme', 'görevli memura mukavemet', 3 'kasten yaralama', 'tehdit hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Azranur A.V.'nin eşi P.B.V'nin ise 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

EŞİNİN ÇEKTİĞİ POZU "POLİSLER ÇEKTİ" ŞEKLİNDE PAYLAŞTI

Şüpheli Azranur A.V.'nin yakalandığı sırada sosyal medya üzerinde eşinin çektiği uygunsuz fotoğrafları polis memurları çekti şeklindeki paylaşımı nedeniyle de hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

KADIN TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST

Poliste işlemleri tamamlanan Azranur A.V. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi P.B.V. serbest bırakıldı.

Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhüseyin yetiş:

Nasıl görüntüler detay veriyosunuz ama görüntü yok görmeden inanmam, arkadasta merak ediyo videoları

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıokan:

atın kadını erkeklerin koğuşuna , rekor kırmak istiyormuş. bakın görün ne rekorlar gelir.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Gönderin erkekler koğuşuna da verdiği söz yerine gelsin bari.

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Şeymada bombayı patlatacam demiş, onuda alın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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