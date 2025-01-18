Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyen Azranur A.V. tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA ÇIPLAK POZLARINI YAYINLADI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyerek bazı siteler üzerinden çıplak pozlarını yayınlayan Azranur A.V.'yi yakalamak için harekete geçti.

POLİSE DİRENDİLER

Bir hastanede estetik operasyonu olacağı öğrenilen Azranur A.V., yanındaki İran uyruklu eşi P.B.V. ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınışı sırasında ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilişinde polise direndiği öğrenilen şüpheliler güçlükle Ahlak Büro Amirliğine çıkarılabildi.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Azranur A.V.'nin 'mala zarar verme', 'görevli memura mukavemet', 3 'kasten yaralama', 'tehdit hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Azranur A.V.'nin eşi P.B.V'nin ise 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

EŞİNİN ÇEKTİĞİ POZU "POLİSLER ÇEKTİ" ŞEKLİNDE PAYLAŞTI

Şüpheli Azranur A.V.'nin yakalandığı sırada sosyal medya üzerinde eşinin çektiği uygunsuz fotoğrafları polis memurları çekti şeklindeki paylaşımı nedeniyle de hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

KADIN TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST

Poliste işlemleri tamamlanan Azranur A.V. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi P.B.V. serbest bırakıldı.