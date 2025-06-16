Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık: Şüpheli Tutuklandı

Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık: Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da kara kalem çalışması vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli, vatandaşlardan aldığı paralarla tutuklandı. Emniyet ekipleri, dolandırıcılığı tespit edip adli makamlara sevk etti.

Antalya'da sosyal medya üzerinden kara kalem çalışması vaadiyle vatandaşları dolandıran şüpheli yakalandı. Her sipariş için para talep edip paraları banka hesabına yatırttığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, sosyal medya üzerinden kara kalem fotoğraf çalışması yaptırmak isteyen kişilere ulaşılarak dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Şüpheli S.D.'nin vatandaşların güvenini kazanarak banka havalesi yoluyla ödeme aldı ancak vaadini yerine getirmediği tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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