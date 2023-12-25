Sosyal medya tartışması sokakta kavgaya dönüştü, bir genç tabancayla yaralandı

Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti

Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de sosyal medyada bilinmeyen bir nedenle tartışan ve birbirini tehdit eden iki genç, sokakta buluşarak kavga etti. Kavgada gençlerden biri, diğerini tabancayla ayağından vurdu. Yaralı ambulans ile hastaneye sevk edilirken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, dün 17.40 sıralarında İstasyon Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan B.T. ve F.D., sokakta buluşmaya karar verdi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişi belirledikleri adreste buluştu. İki kişi, sosyal medyadaki tartışmalarına burada da devam etti. Tartışma büyüyünce taraflar kavgaya tutuştu. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çeken B.T., F.D.'yi ayağından vurdu. Silah seslerini duyarak olay yerine koşan aileler olaya dahil oldu. F.D.'nin babasının yerde oturan yaralı şahsı tehdit ettiği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken, şüpheli ise babası ve arkadaşları ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirirken, B.T ise polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Olaya ilişkin çalışmanın sürdüğü öğrenildi.