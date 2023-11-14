Sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı

"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete getirildi.

Bir televizyon programında ünlenen ve sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınmış, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan iki isim emniyete getirilerek sorguya alınmıştı, ayrıca operasyon çerçevesinde Hacı İsrafil S. isimli bir kişi de Kars'ta gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.

3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen kardeşler ve Hacı İsrafil S., emniyetten sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ardından tekrar emniyete getirildi. Candan kardeşler basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularına devam edileceği öğrenildi.

79 kişi dolandırılmış

Öte yandan şüphelilerin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 kişiyi dolandırdığı öğrenildi. - İSTANBUL