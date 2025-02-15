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Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın'a Ev Hapsi Kararı

Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın'a Ev Hapsi Kararı
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Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Merve Taşkın, adli makamlarca ev hapsi cezasına çarptırıldı. Paylaşımına yönelik tepkiler üzerine CİMER'e şikayet yapılmıştı.

Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a sevk edildiği adli makamlarca 'ev hapsi' kararı verildi.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı adı altında mesaj yayınlamıştı. Paylaşım sonrası fenomene sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken, Taşkın'ın bu paylaşımına yönelik CİMER'e şikayet yağmıştı. Merve Taşkın, paylaşım sonrası 'müstehcenlik' suçu nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Merve Taşkın emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen sosyal medya fenomeni hakkında ev hapsi tedbirli adli kontrol kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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