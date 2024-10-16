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Sosyal medya fenomeni, İspanya'nın en yüksek köprüsünde video çektiği sırada düşerek hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni, İspanya'nın en yüksek köprüsünde video çektiği sırada düşerek hayatını kaybetti
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İngiliz sosyal medya fenomeni Lewis Stevenson, İspanya'nın en yüksek köprüsünde video çekerken düşerek hayatını kaybetti. Stevenson, tehlikeli yerlerden çektiği fotoğraf ve videolarla tanınıyordu. Olayın yaşandığı köprüye çıkmanın yasak olduğu, ancak gençlerin ve sosyal medya fenomenlerinin bu yasağı ihlal etmeye devam ettiği belirtildi. Stevenson'ın büyükbabası, ailesinin genç adamı tehlikeli eylemlerden vazgeçirmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirtti.

İspanya, Castilla la Mancha - İngiliz sosyal medya fenomeni Lewis Stevenson (26), İspanya'nın en yüksek köprüsünde video çekerken düşerek hayatını kaybetti. Olay, ülkenin Castilla la Mancha bölgesinde meydana geldi.

Yüksek yerlerden çektiği tehlikeli fotoğraf ve videolarla tanınan Stevenson, 192 metre yükseklikteki köprüde akrobatik hareketler yaparken dengesini kaybederek düştü. Yanında bulunan 24 yaşındaki arkadaşı, Stevenson'ı kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Castilla la Mancha Belediye Başkanı Macareza Munoz, Stevenson'ın cesedine Pazar sabahı saat 07:14'te ulaşıldığını açıkladı. Munoz, "Tespit edebildiğimiz kadarıyla, Stevenson ve arkadaşı köprüye sosyal medya için içerik oluşturmak üzere tırmanmışlar," dedi.

Yerel yetkililer, köprüye çıkmanın yıllar önce yasaklandığını, ancak gençlerin ve sosyal medya fenomenlerinin bu yasağı ihlal etmeye devam ettiğini belirtti. Olay sonrasında köprüye erişim tamamen yasaklandı.

Stevenson, daha önce New York'taki gökdelenlerin tepesinde, Londra'da metal kirişlerin üzerinde ve Hırvatistan'da inşaat halindeki binaların iskeletlerinde çektiği fotoğraflarla tanınıyordu.

Fenomenin büyükbabası Clifford Stevenson, "Hepimiz onu vazgeçirmeye çalıştık. Her zaman onu bir şeyler yapmaktan vazgeçirmeye çalışıyorduk ama o böyleydi," diyerek torununu anlattı.

Yerel mahkeme, düşme nedenini araştırıyor. Kötü hava koşulları, olası bir neden olarak değerlendiriliyor.

Bu trajik olay, sosyal medya için tehlikeli içerik üretmenin risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

Sosyal medya fenomeni İspanya'nın en yüksek köprüsünde video çektiği sırada düşerek hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni İspanya'nın en yüksek köprüsünde video çektiği sırada düşerek hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni İspanya'nın en yüksek köprüsünde video çektiği sırada düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Birleşik Krallık Sosyal Medya İspanya 3-sayfa Dünya Medya

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Yorumlar (4)

Hayri:

Hayatta 5 kuruşluk başarısı olmayan tipler bu fenomen ayaklarıyla tıklanma uğruna uçuk kaçık işler yapmaya devam ediyor orayab tırman buraya zıpla ne iş yaparsın çok fenomenim kanka

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Selim AYDOĞAN:

Kendi düşen ağlamazmış.

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Evvab:

off acayip beğeni almıştır şimdi ama haberi olamayacak yazık

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Murat Celik:

Havalar nasıl yukarılarda kardeş

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