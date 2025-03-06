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Sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin, trafik kazasında hayatını kaybetti

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Mardin'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin (58), hayatını kaybetti. Öztekin, sosyal medyada 'Dünya boştur lo' videosuyla tanınıyordu.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Öztekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztekin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, Öztekin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'DÜNYA BOŞTUR LO' SÖZLERİYLE TANINIYORDU

Öztekin, sosyal medyada 'Dünya boştur lo' sözüyle gündeme gelmişti. Öztekin'in çekilen görüntüsünde, uzandığı sırada aniden kalkıp 'Dünya boştur lo' sözünü söylemesi, birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı olmuştu.

Sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin, trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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