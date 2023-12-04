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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Kadıköy'de bulunan güzellik merkezi sabah saatlerinde kurşunlandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Kadıköy'de bulunan güzellik merkezi sabah saatlerinde kurşunlandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde Ece Ronay'a ait işletmede meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Sabah saatlerinde işletmeye gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güzellik merkezine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri kurşunlanan güzellik merkezinde olay yeri çalışması yaptı. Ronay'ın, olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ece Ronay Kadıköy Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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