Sosyal Medya Fenomeni Deniz Servan Narin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
TEM Otoyolu'nda motosikletiyle tıra çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 10 Ağustos'ta Kuruçeşme mevkiinde gerçekleşti.
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in motosikletiyle, tıra arkadan çarparak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza, 10 Ağustos Pazar günü TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Deniz Servan Narin idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken tıra arkadan çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsünde Narin'in, tıra arkadan çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa