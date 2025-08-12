Sosyal Medya Fenomeni Deniz Servan Narin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda motosikletiyle tıra çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 10 Ağustos'ta Kuruçeşme mevkiinde gerçekleşti.

Kaza, 10 Ağustos Pazar günü TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Deniz Servan Narin idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken tıra arkadan çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsünde Narin'in, tıra arkadan çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
