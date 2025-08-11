Sosyal Medya Fenomeni Deniz Servan Narin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de motosikletiyle seyir halindeki sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde ilerleyen kamyona çarparak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın anına dair görüntüler de ortaya çıktı.

Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.

Narin'in kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görülüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
