Sosyal Medya Fenomeni Deniz Servan Narin'in Cenazesi Antalya'da

Sosyal Medya Fenomeni Deniz Servan Narin'in Cenazesi Antalya'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nde motosiklet kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in cenazesi Antalya'ya getirildi. Acılı annesi ve hayranları son vedalarını gerçekleştirdi.

Kocaeli'nde seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'da getirildi. Oğlunun ölüm haberi ile yıkılan ve ayakta durmakta zorlanan annenin feryatları yürekleri dağladı.

Kocaeli'nde dün meydana gelen trafik kazasında TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra arkadan çarpmış, ağır yaralanan motosikletli genç, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Narin'in cenazesi bugün toprağa verilmek üzere uçakla Antalya'ya getirildi. Uncalı Kent Mezarlığı'na getirilen fenomenin cenazesini hayranları ve yakınları yalnız bırakmadı.

"Annem, ben geldim"

Oğlunun genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu ölümünü haber alarak Antalya'ya gelen annesi Sevda Narin'in ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken feryatları yürek dağladı. Defin işlemleri için geldiği Uncalı Kent Mezarılğı'nda oğlunu son kez gören anne "Annem, ben geldim. Yüzü bembeyazdı, melek gibi oğlumun" diyerek gözyaşı döktü. Acılı anneyi ailesi ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

"Antalya'dan İstanbul'a taşınmıştı"

Ünlü sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in ölümünün şoku içinde olduklarını söyleyen yakını Hakkı Kayımkaya, "Deniz 10 numara bir çocuktu. Çok üzgünüz, şaşkınız. Hep derler ya 'İyiler ölür' diye, hiç kimseye saygısızlığı olmazdı. Çok efendi bir çocuktu, şaşkınız. Antalya'dan İstanbul'a taşınmıştı. Ecel onu oraya çağırmış. Yapacak bir şey yok. Herkesin başı sağ olsun" dedi.

Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in cenazesi ikindi namazında kılınacak cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, havalimanı kapatıldı

Tarım arazisinde başlayan yangın ilçeyi sardı! Evler, arabalar yanıyor
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı

Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li belediyeler mesajı! Ezber bozdu
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif

Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödediği parayı geri aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.