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Arif Kocabıyık gözaltına alındı

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Yaptığı sokak röportajları ile tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındığını duyurdu.

Kocabıyık, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce evime polis memuru arkadaşlar geldi. Hakkımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum" açıklamasını yaptı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocabıyık'ın hesabından daha sonra ise, "Arif Kocabıyık sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi şu an adliye nezarethanesinde tutuluyor" paylaşımı yapıldı.

Sosyal Medya Fenomeni Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

YouTube'daki İlave TV kanalında yaptığı sokak röportajlarıyla sık sık gündem olan Arif Kocabıyık Antalya 12. sıradan milletvekili adayı olmuştu. Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel başkanım Meral Akşener'in takdiri ile Antalya 12. sıra milletvekili adayı oldum. Kendilerine teşekkür eder ve millet ittifakının iktidar olması için çalışmalarımı sürdüreceğimi bildiririm" demişti.

Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Tam bankamatik faresi Antalya da sokakları karıştırıyor altinta son model kırmızı mersedess hadi bakalım Arif

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Haber YorumlarıUglyKing:

ülkeyi karıştıran baştaki yaratığı ne yapıcaz

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Haber YorumlarıKartal Bey:

mercedesimi kıskandın rengini bile yazmışsın?

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Haber YorumlarıErol Birol :

Birde Mercedes in nasıl yazıldığını öğrenebilsen. .

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Bugün aldığım tek iyi haber

Yorum Beğen298
Yorum Beğenme148
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Haber YorumlarıBekir:

Bankamatik faresi maaşlı trol. Üç kuruş için milletin arasına nifak sokmaya çalışan kansız herif. iyi olmuş.

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Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Aynı sizler gibi

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Haber YorumlarıEvren Yilmaz:

naapiyomus nifak sokmak icin? hepinizi bildigi ama menfaat icin yada cahillikten gormezden geldiginiz gercekleri yaydigi icin mi?

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Haber Yorumlarıatilla orhan:

Bir masalda terör örgütüyle işbirliği yapan terörist iktidar varmış bunlara arka çıkan da troller herkes bilirmiş terörist kim ama kimse söyleyemezmis işte böyle masallarda hep diktatör olduğu içinmiş kimsenin sesinin çıkmaması. Neyse ki cumhuriyet var ülkemizde sesinizi yükseltin ki masallardaki ülkeye benzemeyek. Hepimizi içeri alamazlar.

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Haber YorumlarıSelim Demir:

fare kapana sıkıştı sonunda

Yorum Beğen147
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