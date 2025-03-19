Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden yaptığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındığını duyurdu.

Kocabıyık, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce evime polis memuru arkadaşlar geldi. Hakkımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum" açıklamasını yaptı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocabıyık'ın hesabından daha sonra ise, "Arif Kocabıyık sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi şu an adliye nezarethanesinde tutuluyor" paylaşımı yapıldı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

YouTube'daki İlave TV kanalında yaptığı sokak röportajlarıyla sık sık gündem olan Arif Kocabıyık Antalya 12. sıradan milletvekili adayı olmuştu. Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel başkanım Meral Akşener'in takdiri ile Antalya 12. sıra milletvekili adayı oldum. Kendilerine teşekkür eder ve millet ittifakının iktidar olması için çalışmalarımı sürdüreceğimi bildiririm" demişti.