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Son kullanma tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Son kullanma tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından market ve bakkallarda yapılan denetimlerde aralarında bebek mamalarının da bulunduğu binlerce son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından market ve bakkallarda yapılan denetimlerde aralarında bebek mamalarının da bulunduğu binlerce son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Ekipler ürünlere el koyarken bu ürünleri satmaya çalışan 33 markete toplam 19 bin 173 lira para cezası kesti.

Şanlıurfa'da halk sağlığına yönelik denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, marketler ile bakkal ve manavlara şok baskın düzenledi. Denetimlerde aralarında bebek mamalarının da olduğu binlerce son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Raflardan toplanan ürünlere el koyan ekipler, 33 markete toplam 19 bin 173 lira para cezası kesti. Ekiplerin topladıkları yaklaşık 54 bin ürünü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait çöp merkezinde imha ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Zabıta 3. Sayfa Haberler

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