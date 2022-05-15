Pendik'te dorsesi açılan kamyon alt geçide çarptı: 1 yaralı - Haberler

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te seyir halinde ilerleyen hafriyat kamyonunun dorse kısmı açıldı. Açılan dorse seyir halindeyken alt geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupa kısmı yerinden koptu. Kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Pendik Liman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Tunç'un kullandığı 14 EB 926 plakalı hafriyat kamyonu Liman Caddesi Marmaray alt geçidinden geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple dorsesi açıldı. Açılan dorse Marmaray alt geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupa kısmı yerinden koparak ters döndü. Kamyon şoförü Mustafa Tunç kamyon içinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yardımıyla araç içinde sıkışan sürücü, bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen kamyon söförü Mustafa Tunç, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. kazanın gece olması felaketi önledi. Polis kaza sebebiyle yolda önlem alırken Pendik Limanı'na girişler geçici olarak durduruldu.

Ekipler kamyonu bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa