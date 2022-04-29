Gözü dönmüş baba, eşi ve oğluna kurşun yağdırdı: 2 ölü

Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyünde Ömer Sevimli, nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli (20) ile tartıştı.

EŞİ VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sevimli, yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti.

ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULDU

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ömer Sevimli'yi yakalama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, olay yerinden 80 ABY 693 plakalı hafif ticari araçla kaçan Sevimli'nin aracı Çerçioğlu köyü yeşil mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ekiplerinin cinayet zanlısı Ömer Sevimli'yi arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Ömer Sevimli

Mehmet Sevimli

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa