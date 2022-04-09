Okula gitmek isteyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı! O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da sabah saatlerinde okula gitmek isteyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kız okula gitmek için kullandığı yolda yürürken, arabanın arkasından çıkan sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
O ANLAR KAMERADA
Genç kızın çığlık atması üzerine köpekler kaçarken o anlar kameraya yansıdı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - 3. Sayfa