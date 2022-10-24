Myanmar'da konser alanına hava saldırısı: En az 50 ölü, 100 yaralı

Myanmar'ın Kaçin eyaletinde ayrılıkçı Kaçin Bağımsızlık Ordusu'nun kuruluşunun 62'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen konsere ordu tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 50 kişinin hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Myanmar'da 1 Şubat 2021'de yapılan askeri darbenin ardından yönetimi ele geçiren cunta, Kaçin eyaletinde konser alanına hava saldırısı düzenledi. Kansi bölgesinde ayrılıkçı Kaçin Bağımsızlık Ordusu'nun kuruluşunun 62'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen konser, orduya ait 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. KIA Sözcüsü Albay Naw Bu yaptığı açıklamada, saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ÜÇ BÜYÜK PATLAMA YAŞANDI

Bölge halkının herhangi bir şekilde uyarılmadığını aktaran görgü tanıkları, yerel saatle 20.30 sularında üç büyük patlama meydana geldiğini ifade etti. Görgü tanıkları ayrıca, ordunun yaralıları Hpakant kasabasındaki hastaneye taşımaya çalışan sağlık görevlilerini engellediğini iddia etti.

BM: KABUL EDİLEMEZ

Myanmar'daki Birleşmiş Milletler Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, hava saldırısından "derin endişe ve üzüntü duyulduğu" belirtilerek, güvenlik güçlerinin silahsız sivillere karşı aşırı ve orantısız güç kullanmasının kabul edilemez olduğu ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Hana Young yaptığı açıklamada, "Ordu, muhaliflere karşı artan saldırılarında sivil yaşamlara karşı acımasız bir kayıtsızlık gösterdi. Ordunun bu saldırı alanında önemli bir sivil varlığından haberdar olmadığına inanmak zor. Ordu, bu hava saldırılarından etkilenenlere ve ihtiyacı olan diğer sivillere derhal sağlık ve insani yardıma erişim izni vermelidir" dedi.

BÖLGEDE YILDA 30 MİLYAR DOLARLIK MADEN ÇIKARILIYOR

Kaçin eyaletinde yılda yaklaşık 30 milyar dolarlık yeşim madeni çıkarılırken, bölgede isyancılar ve ordu arasında çatışmalar yaşanıyor. Söz konusu saldırı Kaçin isyancılarının Myanmar'da darbeye direnmek için kurulan diğer silahlı gruplara verdiği destek nedeniyle ordudan bir intikam veya uyarı olarak yorumlandı.

Öte yandan Myanmar'daki cinayetleri ve insan hakları ihlallerini belgeleyen Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği'ne göre, darbeden bu yana en az 2 bin 370 kişi öldü ve 15 bin 900'den fazla kişi tutuklandı.