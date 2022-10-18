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Cinsel istismar davası çıkışında kan döküldü! Kızın babası, dava ettiği gencin babasını tek kurşunla öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Erzincan Adliyesi'nde görülen cinsel istismar davası sonrasında, istismara uğradığı iddia edilen kızın babası, karşı tarafından babasını göğsünden vurarak öldürdü. Kaçmaya çalışan zanlı hemen yakalandı.

Bugün saat 13.30 sıralarında Erzincan Adliyesi'nde görülen cinsel istismar davası sonrasında, davaya konu kızın babası Salih P. ile davanın diğer tarafı gencin babası Abdulkadir K. adliye önünde bulunan çay ocağında karşı karşıya geldi.

Mahkemeden çıktı adliye önünde davalı oldukları gencin babasını öldürdü

KIZINI İSTİSMAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ GENCİN BABASINI ÖLDÜRDÜ

18 yaşından küçük kızın babası olan ve Erzincan Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih P., tabancayla gencin babası olan Abdulkadir K.'yi tek bir atışla göğüs kısmından vurarak öldürdü.

Mahkemeden çıktı adliye önünde davalı oldukları gencin babasını öldürdü

YAKALANDI

Olay sonrası kaçmaya çalışan Salih P., adliye civarında görev alan polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdulkadir K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Mahkemeden çıktı adliye önünde davalı oldukları gencin babasını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan 3. Sayfa Haberler

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