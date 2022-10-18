Cinsel istismar davası çıkışında kan döküldü! Kızın babası, dava ettiği gencin babasını tek kurşunla öldürdü

Bugün saat 13.30 sıralarında Erzincan Adliyesi'nde görülen cinsel istismar davası sonrasında, davaya konu kızın babası Salih P. ile davanın diğer tarafı gencin babası Abdulkadir K. adliye önünde bulunan çay ocağında karşı karşıya geldi.

KIZINI İSTİSMAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ GENCİN BABASINI ÖLDÜRDÜ

18 yaşından küçük kızın babası olan ve Erzincan Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih P., tabancayla gencin babası olan Abdulkadir K.'yi tek bir atışla göğüs kısmından vurarak öldürdü.

YAKALANDI

Olay sonrası kaçmaya çalışan Salih P., adliye civarında görev alan polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdulkadir K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.