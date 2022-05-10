Konya'da iki okul servisi birbiri ile çarpıştı! 9'u öğrenci 14 kişi yaraladı

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Semih Sokak ile Dolunay Sokak kavşağında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Sedat T. ile Ramazan K. yönetimindeki iki okul servis aracı çarpıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüslerinden biri, bir sitenin duvarına yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Servis minibüslerinde bulunan 9'u öğrenci, 3'ü öğretmen 2 sürücü ile birlikte toplam 14 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı sürücülerden Ramazan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VELİLER OLAY YERİNE KOŞTU

Okul servis minibüslerinin kaza yaptığını duyan bazı öğrenci velileri de olay yerine geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa