Konya'da iki okul servisi birbiri ile çarpıştı! 9'u öğrenci 14 kişi yaraladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da iki okul servisi birbiri ile çarpıştı! 9'u öğrenci 14 kişi yaraladı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Konya'da lise öğrencilerini taşıyan iki okul servisi birbiri ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile minibüsün yan yattığı kazada 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Semih Sokak ile Dolunay Sokak kavşağında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Sedat T. ile Ramazan K. yönetimindeki iki okul servis aracı çarpıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüslerinden biri, bir sitenin duvarına yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Servis minibüslerinde bulunan 9'u öğrenci, 3'ü öğretmen 2 sürücü ile birlikte toplam 14 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı sürücülerden Ramazan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Konya'da iki okul servisi birbiri ile çarpıştı! 9'u öğrenci 14 kişi yaraladı

VELİLER OLAY YERİNE KOŞTU

Okul servis minibüslerinin kaza yaptığını duyan bazı öğrenci velileri de olay yerine geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'da iki okul servisi birbiri ile çarpıştı! 9'u öğrenci 14 kişi yaraladı

Konya'da iki okul servisi birbiri ile çarpıştı! 9'u öğrenci 14 kişi yaraladı

Konya'da iki okul servisi birbiri ile çarpıştı! 9'u öğrenci 14 kişi yaraladı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu, Yazır, Kaza, Lise, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title