Son dakika: Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen sürücü tutuklandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayayıp, kadın polis memurunu 100 metre boyunca otomobilin kaputu üzerinde sürükleyen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüphe üzerine Mahir K.'nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobili durdurmak istedi. Bu esnada dur ihtarına uymayan Mahir K., trafik polisi Gönül'e çarparak ilerlemeye başladı. Kaput üzerinde kalan ve düşmemek için büyük mücadele veren Gönül, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra vatandaşlarında yardımıyla durdurulan araçtan yara almadan kurtuldu. Vatandaşların güçlükle araçtan çıkardığı Mahir K.'yi linç etmek isterken, diğer polis memurları araya girerek sürücüyü ekip otosuna alarak kurtardı.

Ekip otosuyla alınan Mahir K.'yi karakola götürüldü. Karakoldaki ifadesinin ardından adliye sevk edilen Mahir K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ