Son Dakika: İstanbul Kağıthane'de seyir halindeyken şoförünün kalp krizi geçirdiği İETT otobüsü 6 araca çarptı

Kağıthane 4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen ve içinde yolcu bulunan 34 ZP 3826 plakalı İETT otobüsü, sürücü Müslüm Akadaşli'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden diğer araçlara çarptı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın, otobüs şoförünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Bu sırada yolcuların ve baygın haldeki sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. Yolcular araçtan tahliye edilirken, vatandaşlar otobüsteki şoförü çıkartarak müdahale etti. Müslüm Akadaşli ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu trafik kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

"KENDİSİNE SESLENDİĞİMİZDE GÖZÜNÜ AÇTI"

Kalp krizi geçiren şoföre müdahale eden Kemal İclal isimli esnaf, "Biz esnafız bir ses duyduk. Otobüs araçlara çarptı. Büyük ihtimalle kalp krizi geçirdi. Ya da bir hastalık nedeniyle bayıldı. Araçtan çıkardık. Yere yatırdık. Müdahale ettik. Kendine geldi daha sonra ambulansa koyarak gönderdik. Az yolcu var onlarda da bir şey yoktu. Otobüste yaralı yoktu. Kendisine seslendiğimizde gözünü açtı" dedi.

Haberler.com - 3. Sayfa