9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığını iskelenin altında kalarak hayatını kaybetti - Haberler

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9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığını iskelenin altında kalarak hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığını iskelenin altında kalarak hayatını kaybetti

Adıyaman'da 9 yaşındaki bir çocuk, üzerinde oynadığı platform iskelenin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kahta ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yaşındaki bir çocuk, mahalledeki halı sahanın onarım işlemi için kurulan platform iskelesinin üzerinde oynamaya başladı. Bir süre sonra iskele devrildi, küçük çocuk ise altında kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğun çığlıklarını duyan mahalleli, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazesi ise otopsi için morga kondu.

9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığını iskelenin altında kalarak hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığını iskelenin altında kalarak hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih, Kahta, 3. Sayfa, Haberler

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