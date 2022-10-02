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Trabzon haberi: Trabzon'da önceki gün gerçekleşen silahlı saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Trabzon haberi: Trabzon'da önceki gün gerçekleşen silahlı saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon haberleri: Trabzon'da önceki gün gerçekleşen silahlı saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı Ayağından vuracağı şahsı takip edip işte böyle saldırıyı gerçekleştirdi Seken kurşun yaklaşık 10 metre ileride onlarca insan içerisinden geçip genç mühendisi gözünden yaraladı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde...

Trabzon'da önceki gün gerçekleşen silahlı saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı

Ayağından vuracağı şahsı takip edip işte böyle saldırıyı gerçekleştirdi

Seken kurşun yaklaşık 10 metre ileride onlarca insan içerisinden geçip genç mühendisi gözünden yaraladı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde önceki akşam saatlerinde şehrin en işlek caddelerinden Uzunsokak caddesinde yaşanan silahlı saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kayda alınan görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren şahsın ayağından vurmayı planladığı şahsı izlemesi ve ardından saldırıyı gerçekleştirmesi yer alıyor.

Olay önceki akşam saat 19.08 sıralarında şehrin en işlek caddelerinden olan Uzunsokak caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan Karadeniz cadde üzerinde takip ettiği Uğur Çakır'ın bir iş yerinin vitrinini incelerken yalnız olduğu anı kollayarak ayağına bir el ateş etti. Söz konusu şahıs olayda yaralanırken, yerden seken kurşun o sırada caddede yürümekte onlarca kişinin arasından geçerek olayla bir ilgisi olmayan yaklaşık 10 metre mesafedeki Gümüşhane Orman İşletme Şefliği'nde çalışan orman mühendisi Onur Mert isimli gencin gözüne isabet etti. Olayda iki kişi yaralanırken, Gökhan Karadeniz olay sonrası koşarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olaydan sonra yakalanarak cezaevine gönderilirken, yaralı şahısların tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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