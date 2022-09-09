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Son dakika haberleri | Serada korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Serada korkutan yangın

Son dakika haberlerine göre Bilecik'te bir serada çıkan ve korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın çevredeki seralara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'te bir serada çıkan ve korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın çevredeki seralara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde Damlar Dibi mevkisinde İbrahim Ceylan'a ait serada bulunan bahçe evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Çaltı Köyü Muhtarlığına ait itfaiye aracı müdahale etti. Yangın İbrahim Ceylan'a ait sera ve çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü.

Çaltı Muhtar Osman Akça, yangına zamanında müdahale ederek, büyümeden söndürüldüğü söyleyerek, bahçe evinin kullanılmaz hala geldiğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Ceylan İtfaiye Bilecik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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