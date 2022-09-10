Çorumlu şehidin naaşı memleketine getirildi Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırısı sonucu yaralanarak tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, memleketi Sungurlu'da karşılandı.

Çorumlu şehidin naaşı memleketine getirildi

ÇORUM - Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırısı sonucu yaralanarak tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, memleketi Sungurlu'da karşılandı.

Sabah saatlerimde GATA'da bir tören düzenlendi. Törene Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Özkul, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, askeri yetkililer, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit Uçakcı'nın naaşı daha sonra Helikopterle Sungurlu'ya gönderildi. İlçe stadyumunda Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Bahri Sezen ve askeri yetkililer tarafından karşılanan şehidin naaşı daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı için ikindi namazını müteakip Atatürk Meydanı'nda tören düzenlenecek, ardından vasiyeti üzerine doğum yeri olan Sarıkaya Köyü'nde toprağa verilecek.