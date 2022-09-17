Motosikletin çarptığı hamile kadın, karnındaki ikiz bebekleriyle birlikte can verdi

Antalya'da bebek arabasıyla yolun karşısına geçen hamile kadına motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın ve karnındaki ikiz bebekler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesinde bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeyen çalışan hamile Ceylan Poyraz'a, M.K. idaresindeki 07 BBH 698 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle hamile kadın yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve ikiz bebeklere hamile olduğu belirtilen Ceylan Poyraz doktorların tüm müdahalesine rağmen bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti.

YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde hamile anne bebek arabasıyla yaya geçidinden karşıya geçmek istiyor. Hamile kadının yolun karşısına geçmesine birkaç adım kala süratle ilerleyen motosikleti görerek hızlanmasına rağmen motosikletin çarptığı görülüyor.

1 YAŞINDAKİ BEBEĞİN KAFASINDA KIRIK VAR

Öte yandan, kaza anında bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki Ayaz bebeğin kafatasında kırık olduğu belirtildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine alınan Ayaz bebeğin hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. Kazayı duyarak olay yerine gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.