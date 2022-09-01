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Son dakika haberi | Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Son dakika gelişmesine göre Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolu'nun 1. kilometresi Antalya- Derebucak Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 01 ABJ 169 plakalı otomobil Beyşehir'den Seydişehir istikametine seyir halindeyken kavşakta H.Ö. yönetimindeki 34 EU 7979 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobil de kavşağa çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 34 EU 7979 plakalı otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü H.Ö. itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeyle ambulansa alındı. Diğer otomobilde ise sürücü yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan R.Ö. ile H.A. ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından kazaya karıştıkları otomobilde parasının olduğunu gözyaşı dökerek sağlık görevlilerine anlatmaya çalışan yaralı ise sağlık görevlileri tarafından teselli edilerek ambulansa bindirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ARÖ-FÇ-FM-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - 3. Sayfa

Derebucak Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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