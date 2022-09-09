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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki kanlı kavga "ahır"dan çıkmış

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki kanlı kavga 'ahır'dan çıkmış

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 çocuğun yaralandığı kavganın akraba iki aile arasında "ahır yapma" meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 çocuğun yaralandığı kavganın akraba iki aile arasında "ahır yapma" meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi, katil zanlısı jandarmaya teslim oldu

Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesine bağlı Köklü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Korkmaz, keçileri için araziye ahır yaptırmak istedi. Ancak aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında ahır yapma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan İbrahim Korkmaz (49) ile eşi Şerife Korkmaz (38) ve ablası Ayşe Dağ (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sırasında çeşitli yerlerine saçma isabet eden Korkmaz çiftinin çocukları A.A.K. (17), F. N.K. (17) ve M.M.K. (14) yaralandı. Yaralı çocuklar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aynı hastanenin morguna kaldırılan İbrahim Korkmaz ile eşi Şerife Korkmaz ve ablası Ayşe Dağ'ın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından Köklü Mahallesi'ne götürülerek toprağa verildi.

Cinayet zanlısı Dursun Korkmaz (57) ise jandarmaya giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Korkmaz Kahramanmaraş Ayşe Dağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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