İnşaat ustası 4 metre yükseklikten düştü; o anlar kamerada - Haberler

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İnşaat ustası 4 metre yükseklikten düştü; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaat ustası 4 metre yükseklikten düştü; o anlar kamerada

Bursa'da bir fabrikada çalışan inşaat ustası Hüseyin Yılmaz, ayağının altındaki sacın kaymasıyla dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yılmaz'ın düşüş anı saniye saniye kameraya yansırken, yanındaki diğer ustanın demirlere tutunarak düşmekten son anda kurtulduğu görülüyor.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - Korkunç olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Bahçede yeni yapılan deponun üzerini kapatmak için çalışan 2 ustadan Hüseyin Yılmaz, ayağının altındaki sacın kayması sonucu dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İnşaat ustası 4 metre yükseklikten düştü; o anlar kamerada

DÜŞÜŞ ANI KAMERADA

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yılmaz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Bu arada olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iki ustanın üzerinde durduğu sacın kaydığı, Hüseyin Yılmaz'ın dengesini kaybederek beton zemine düştüğü, diğer ustanın ise demirlere tutunarak düşmekten son anda kurtulduğu görülüyor.

İnşaat ustası 4 metre yükseklikten düştü; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl, İnşaat, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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