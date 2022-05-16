Rahat tavırları pes dedirtti! 18 yaşındaki hırsız, el sallayarak gittiği adliyeden cezaevine gönderildi - Haberler

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da özellikle turistlerin çantalarını çalan hırsızlık şebekesine yönelik soruşturma başlatıldı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti.

TURİSTLERİN ÇANTALARINI HEDEF ALDILAR

Görüntülerde suç ortağı ile birlikte dolaşan Beril G.K.'nın yemek yerken kol çantalarını oturdukları sandalyeye asan turistleri kendilerine kurban olarak seçtikleri tespit edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde bir lokantaya giren şüphelilerin keşif yaparak turist aradıkları, bulamayınca ayrıldıkları görüldü.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Polis yaptığı operasyonda Beril G.K.'yı Bakırköy'de gözaltına aldı. Şüphelinin işlemleri hırsızlık büro amirliğinde yapıldı. Şüphelinin daha önceden 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Fatih, Beyoğlu ve Sarıyer'de 3 turistin çantasının çalınma olayının faili olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

EL SALLAYARAK GİRDİĞİ ADLİYEDEN CEZAEVİNE YOLLANDI

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Beril G.K. el sallayarak gittiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis suç ortağını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa