Çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalık geçirdi 3. Sayfa Haberleri Bursa'da, otomobilin çarptığı bisikletli Uras Y. ağır yaralandı.12 yaşındaki Uras'ın annesi Nurcan Y., temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalaştı. Dün saat 18.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, Barış Arukan (28) yönetimindeki otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Y.'ye çarptı. Tarlaya savrulan Uras Y. yaralandı. Uras Y., kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. HABERİ ALAN ANNE, ACİL SERVİSE KOŞTU Aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan anne Nurcan Y., kazayı haber alır almaz acil servise koştu. Oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken gören Nurcan Y., fenalık geçirdi. Durumu ağır olan Uras Y. ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KAZA ANI KAMERADA Öte yandan, kaza başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın ardından panik yaşandığı ve çevredekilerin Uras Y.'nin yardımına koştuğu görüldü. 3. Sayfa Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz Atatürk Caddesi İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalık geçirdi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.