Son dakika haberleri! Bursa'da levyeyle darbedilen tır şoförü öldü Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır şoförleri arasında çıkan kavgada levyeyle darbedilen kişi, hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır şoförleri arasında çıkan kavgada levyeyle darbedilen kişi, hayatını kaybetti. İnegöl ilçesinde Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, tır şoförleri Recep A. ile Yücel Atan arasında araçları park etme meselesinden tartışma çıktı. LEVYEYLE DARBETTİ Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep A, Atan'ı levyeyle darbetti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Atan'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Atan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TUTUKLANDI İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. AA / Uğur Çiçek - 3. Sayfa Organize Sanayi Bölgesi İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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