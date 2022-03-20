Bakırköy'de AVM'de öldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

Bakırköy Ataköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşen olayda 21 yaşındaki Yağmur Sönmez, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.B. (21) tarafından tüfekle vurulmuştu. Genç kız hayatını kaybederken, M.B. aynı tüfekle intihar etmişti. Yağmur Sönmez, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Yağmur Sönmez'in ailesi, yakınları, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Yağmur'un ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yağmur Sönmez, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Genç kız, Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"KORKUNÇ BİR OLAY"

Genç kızın üniversiteden hocası olduğu öğrenilen Deniz Kayhan, çok üzgün olduğunu belirterek, "Kaybımız için çok üzgünüm. Hala bunların yaşanıyor olması, 21 yaşındaki genç bir kızın hayatının elinden alınıyor olması burada bizim için konu olmalı. Bu tip insanların sokakta geziyor olması, rahatlıkla tüfekle otoparka giriyor olması düşünülmesi gerekiyor. Kadınların yaşaması gerekiyor" dedi.

"BU DURUMU NASIL ANLATACAĞIZ"

Yağmur Sönmez'in okul öğretmeni Deniz Kılıç da şokta olduklarını ifade ederek, "Biz onların üzerine titriyoruz. Bu çocukları yetiştirmeye gayret ediyoruz, kızlarımız elimizden böyle kayıp gidiyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu durumu nasıl izah edeceğiz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa