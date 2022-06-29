Alevlere teslim olan daireden aşağı atlayan kadın, alt kattaki komşusu tarafından havada yakalandı Niğde'de bir binanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine daireden kaçmak isteyen kadın balkon korkuluklarından kendini aşağı bıraktı. O sırada alt kattaki balkonda bekleyen komşusu kadını havada yakalayarak aşağı düşmesini engelledi. Niğde'de, Afgan ailenin yaşadığı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında alevlerden kaçan kadının, balkondan atlama anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. KADINI BACAĞINDAN YAKALADI Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda bekleyen komşusu, düşen kadını bacağından yakaladı. BALKONDAN İÇERİ ÇEKİLDİ Komşusunun sıkıca tuttuğu kadın, ters dönüp baş aşağı balkondan sarktı. Başını da balkonun duvarına çarpan kadın, komşusunun büyük çabası sonucu içeri çekilerek kurtarıldı. O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ Bu anlar ise karşı binadan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralanan ve dumandan etkilenen kadının, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - 3. Sayfa Niğde 3. Sayfa Haberler

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