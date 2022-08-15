Üsküdar'da İETT otobüsünü su bastı, yolcular panik yaşadı

İstanbul Üsküdar'da etkili olan yağış sonrası, içi yolcu dolu olan İETT otobüsünü su bastı. O anlarda yolcuların yaşadığı panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Megakent'in birçok ilçesinde su baskınları yaşandı, yollar göle döndü.

OTOBÜS BİR ANDA SUYLA DOLDU

Üsküdar'da etkili olan yağış sonrası içi yolcu dolu olan İETT otobüsünü bir anda su bastı. Otobüsün içerisinde yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsünü sel basınca yolcuların yaşadığı şaşkınlık görülüyor.

KAPALI ÇARŞI'YI DA SU BASTI

Öte yandan, Fatih'te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da giderlerin taşması sonucu içeriyi su bastı. Baskın nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar ellerinde silecek ve fırçalarla yoğun çaba sarf etti.

Kapalı Çarşı'da esnaf su baskınıyla mücadele etti