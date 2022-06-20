TEM'de 6 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk, 8 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan bir araç yağışın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Aynı istikamette ilerlemekte olan 4 panelvan, 1 otomobil ve 1'de tır kazaya karıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile bölgede bir süre uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kazada yaralanan Fatih B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.