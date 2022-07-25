Son dakika haberi: Su işçilerinin dikkati orman yangınını önledi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, BASKİ işçilerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. İşçilerin ilk müdahaleyi yaptığı yangına elektrik direğinde can veren karganın sebep olduğu bildirildi.

Dursunbey ilçesinde su arızasını gidermek için araçla yola çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ işçileri, Çatalçam Mahallesi yakınlarındaki anızlık bölgede kuru otların tutuştuğunu fark etti. Yangına yanlarında bulunan kepçe ve ekipmanlar ile ilk müdahaleyi yapan işçiler, hemen itfaiyeye haber verdi. İşçilerin dikkati ve bölgeye gelen ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde anızlı bölgenin bitişiğindeki arpa tarlası ve ormanın da yanması önlendi.

Yangına müdahale eden işçilerden Muhterem Duman, "Selimağa Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz su arızası çalışmasını tamamladıktan sonra Dursunbey'e dönmek için arkadaşlarımla birlikte yola çıktık. Dönüş yolunda otluk bir alandan dumanlar yükseldiğini fark ettik. Aracı durdurarak dumanların yükseldiği alana koştuk. İlk etapta yangına kendi imkanlarımızla müdahale gerçekleştirdik. Yangının arpa ekili tarlaya sıçramaması için kepçe operatörü arkadaşımız arsada yol açtı. Daha sonra kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine geldiler. Büyümeden söndürülen yangın şükürler olsun kısa sürede söndürüldü" dedi.

Yangına elektrik direğinde asılı kalan ve daha sonra alev alarak can veren bir karganın sebep olduğu tahmin ediliyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa