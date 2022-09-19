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Son dakika haber | MKE Kırıkkale Barut Fabrikası'nda patlama: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi: MKE Kırıkkale Barut Fabrikası'nda patlama: 2 yaralı Makine Kimya Endüstrisi Kırıkkale Barut Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

MKE Kırıkkale Barut Fabrikası'nda patlama: 2 yaralı

KIRIKKALE - Makine Kimya Endüstrisi Kırıkkale Barut Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Makine Kimya Endüstrisi Kırıkkale Barut Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fabrikada çalışan işçilerin tamamı ise tahliye edildi. Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Patlama anını anlatan Fatih Uçar, "Öğlen istirahatine gidiyorduk. MKE Barut Fabrikası içerisine itfaiye ve polisler geldi. Şimdi müdahale ettiler. Patlama pres binasının içerisinde oldu. Biz de oturuyorduk yemeği yedik. Bizi baya bir titretti. Bizi çıkarttılar. 2 tane yaralı var, onlar da zaten ayakta" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

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