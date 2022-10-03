Kamyon, yola kontrolsüz çıkan araca böyle çarptı 3. Sayfa Haberleri Kamyon, yola kontrolsüz çıkan araca böyle çarptı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasıyla ilgili kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kamyon, yola kontrolsüz çıkan araca böyle çarptı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasıyla ilgili kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Talihsiz kaza, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, M.S. idaresindeki 59 NF 738 plakalı kamyon ile S.E. yönetimindeki 59 EF 481 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü S.E. araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza ani ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi Tekirdağ Tragger Muratlı 3. Sayfa Haberler

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