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Son dakika haberi: Kardeşinin kayıp başvurusu yaptığı genç kız sahilde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Kardeşinin kayıp başvurusu yaptığı genç kız sahilde ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Samsun'da kardeşinin kayıp olduğuna dair polise başvurduğu 20 yaşındaki genç kız, deniz kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da kardeşinin kayıp olduğuna dair polise başvurduğu 20 yaşındaki genç kız, deniz kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde deniz kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.30 sıralarında vatandaşlar kumsalda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayatını kaybettiğini belirledikleri genç kızın kafasından vurulmuş olduğunu tespit etti. Şahsın 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü olduğu tespit edildi. Akbörü'nün yanında da tabanca bulundu. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İlklima Naz Akbörü'nün kardeşinin dün akşam kendisinden haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Körfez Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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