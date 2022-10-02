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Son dakika haberi... İran'ın IKBY'ye saldırıları sürdürüyor, yüzlerce aile evini terk etti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... İran'ın IKBY'ye saldırıları sürdürüyor, yüzlerce aile evini terk etti

Edinilen son dakika haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) düzenlediği saldırılar devam ederken, yüzlerce aile evini terk ederek kaçmak zorunda kaldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) düzenlediği saldırılar devam ederken, yüzlerce aile evini terk ederek kaçmak zorunda kaldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İran Kürdistan Demokrat Partisi (HDK-İ), İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) ve Kürdistan Özgürlük Partisi'ne (PAK) ait karargahları hedef alan saldırıları bir haftadır sürüyor. Erbil kentinin kuzeyindeki Soran bölgesine bağlı Sidekan'a saldırılar düzenleyen İran Devrim Muhafızları Ordusu, Verde köyünü bombaladı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Aileler kaçıyor

Köysancak ilçe Kaymakamı Tarık Haydari, 70'ten fazla balistik füzenin kullanıldığı saldırının ardından yaklaşık 700 ailenin köylerini terk ederek, Köysancak ilçesine sığındığını söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, "terör örgütlerinin" silahlarını atana kadar IKBY'de başlattıkları operasyonun devam edeceği vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Çarşamba günü İran Kürdistan Demokrat Partisi (HDK-İ), İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) ve Kürdistan Özgürlük Partisi'ne (PAK) ait karargahlara düzenlediği saldırılarda aralarında hamile bir kadın olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmiş ve içlerinde çocukların da bulunduğu 58 kişi yaralanmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devrim Muhafızları Irak İran 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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