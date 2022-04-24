Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan" Operasyonu başlatıldı.
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan" Operasyonu başlatıldı.
ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan" Operasyonu başlatıldı. - ANKARA
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