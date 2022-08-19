Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Husumetlileri tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Husumetlileri tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Eskişehir'de daha önceden husumetli olduğu öğrenilen şahısların arasında çıkan kavga sonucu bıçaklanarak ağır yaralanan Hüseyin Koç hayatını kaybetti.

Eskişehir'de daha önceden husumetli olduğu öğrenilen şahısların arasında çıkan kavga sonucu bıçaklanarak ağır yaralanan Hüseyin Koç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 17 Ağustos Çarşamba günü Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta Hüseyin Koç ile S.E., B.E., A.E. ve B.A.E. arasında tartışma çıktı. Daha önceden de husumetli oldukları öğrenilen şahısların arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Hüseyin Koç bıçakla yaralandı. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüseyin Koç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Hüseyin Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan S.E., B.E., A.E. ve B. A. E. isimli şüpheliler ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu Şirintepe Mahallesi'nde cinayette kullanılan bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu öğrenilen A.T., B.E. ve A.E. isimli şüpheliler de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Toplamda 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hüseyin Koç Eskişehir kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title