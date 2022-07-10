Gittiği eğlence sonu oldu! Gondoldan düşen Ahmet, hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da arkadaşlarıyla birlikte gondola binen 26 yaşındaki Ahmet Kaya, güvenlik kemerinin açılması sonucu düştü. Yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Orduzu Pınarbaşı mesire alanındaki lunaparka giden Ahmet Kaya (26) ile arkadaşları, gondola bindi. Gondol hareket ettikten kısa süre sonra Ahmet Kaya'nın taktığı güvenlik kemeri açıldı. Kaya, gondoldan düştü.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ahmet Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - 3. Sayfa