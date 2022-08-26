Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin çıplak görüntülerini alarak şantajda bulunan şebekeye ağır darbe: 3 kişi tutuklandı

Bartın'da, sosyal medya aracılığıyla görüştükleri kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan kişilere yönelik operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan şüphelilerden 3'ü serbest kalırken, 3 kişi 'kasten adam yaralama, yağma, şantaj, tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklandı.

Bartın'da sosyal medya aracılığıyla görüştükleri kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunanlarla ilgili Bartın Cumhuriyet Savcılığı soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında yağma, şantaj, tehdit, hakaret suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik Bartın ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Polis ekipleri Ç.A., M.C.C., Ç.K., T.F., B.C. ve K.G.'yi gözaltına aldı.

ŞANTAJ, TEHDİT, YAĞMA

Şebeke üyesi kadınların, sosyal medya aracılığıyla görüştükleri kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ettiği, bu görüntülerle şantaj yaparak para aldıkları ve para karşılığı bir yerel gazetecinin darbedilmesi olayına karıştıkları tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

B.C. ve K.G. emniyetteki sorgulamaların ardından serbest kalırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. Ç.A., M.C.C ve Ç.K., 'kasten adam yaralama, yağma, şantaj, tehdit ve hakaret' suçlarıyla tutuklandı, T.F. ise adli kontrolle serbest kaldı.