Hafif ticari araç ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı - Haberler

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Hafif ticari araç ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Ilgaz ilçesi D100 karayolu Çörekler köyü mevkiinde Salih G. (71) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen K.T. (42) yönetimindeki minibüs çarpıştı.

3 ÖLÜ, 12 YARALI

Kazada, Salih G. ile aynı araçta bulunan Nariman G. Olay yerinde, M.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar Ilgaz Devlet Hastanesi ve Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili minibüs sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Son dakika haberi: Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Son dakika haberi: Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Son dakika haberi: Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Minibüs, Çankırı, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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