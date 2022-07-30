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Son dakika haberi... Cami inşaatından düşen vatandaş hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Cami inşaatından düşen vatandaş hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Samsun'da dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan vatandaşın cami inşaatında cesedi bulundu.

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Samsun'da dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan vatandaşın cami inşaatında cesedi bulundu. Görme bozukluğu olan şahsın 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak üzerindeki Canik Belediyesi yanında yapımına devam edilen Canik Merkez Camisi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görme bozukluğu yaşayan Ali Çelebi (58), dün akşam işten çıkan kızını karşılamak için evden çıktı. Evden çıktıktan sonra kızını almayan ve kendisinden de haber alınamayan Ali Çelebi için yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Yakınları Ali Çelebi'den bu sabah acı haber aldı. Çelebi'nin cansız bedeni bir yakını tarafından cami inşaatının otopark girişinde bulundu. Çelebi'yi kanlar içinde bulan yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Gözlerinde sorun vardı, yüksekten düşmüş"

Ali Çelebi'den dün akşamdan beri haber alamadıklarını belirten ağabeyi Mustafa Çelebi, "Kendisi kardeşim olur. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Akşam kızını almaya gidiyordu. Gözlerinde sorun vardı. Yüksekten düşmüş. Her akşam işten çıkan kızını karşılardı. Dün akşam 18.00'den beri kendisinden haber alamadık. Kameralara da baktık. Hayatını kaybettiği yerlerde görüntüsü var ama düştüğü yer görülmüyor. Cenazesini bir akrabamız görüp bize haber verdi. Başımız sağ olsun" dedi.

Çelebi'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Çelebi Çelebi Samsun Cami 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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