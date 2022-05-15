Aynı salıncaktan düşen 1 genç öldü, 1 genç de ağır yaralandı - Haberler

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Aynı salıncaktan düşen 1 genç öldü, 1 genç de ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aynı salıncaktan düşen 1 genç öldü, 1 genç de ağır yaralandı

Afyonkarahisar kent merkezi Akarçay parkında bulunan döner salıncaktan geçtiğimiz günlerde bir genç düşerek hayatını kaybetmişti. Yine bir gencin daha aynı salıncaktan düşerek yaralandığı belirtilirken, gençlerin büyük ilgi gösterdiği salıncak tehlike saçmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Akarçay'da bulunan oyun parkındaki salıncaklardan düşerek yaralanan Kaşif Duman vefat etmişti. 15 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Duman hayata tutunamadı. Duman'ın Akarçay'da bulunan bir salıncakta sallanırken dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

BİR GENÇ DE AĞIR YARALANDI

15 yaşındaki gencin ardından aynı döner salıncaktan bir çocuk daha düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin omzunda kırık olduğu tespit edildi.

EMNİYET KEMERİ YOK

1 ayda bir çocuğun hayatını kaybettiği bir çocuğunda ağır yaralandığı döner salıncak ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Salıncak halen daha bulunduğu Akarçay parkında faaliyet gösteriyor. Döner salıncakta tutunacak herhangi bir aparat bulunmazken, emniyeti sağlayacak kemer yada güvenlik şeridi de yer almıyor. Büyüklerin dahi durmakta güçlük çektiği salıncağa binen gençler hayatlarını tehlikeye atarak eğleniyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği salıncağın daha fazla tehlike saçmadan kaldırılması yada bir önlem alınması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, oyunlar, Akarçay, 3. Sayfa, Haberler

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