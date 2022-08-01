Patronları tarafından öldürülen Zehra Bayır'ın kardeşine yardım eli! Tedavi masrafları karşılanacak - Haberler

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Patronları tarafından öldürülen Zehra Bayır'ın kardeşine yardım eli! Tedavi masrafları karşılanacak

Madde bağımlısı kız kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için Muğla'da eğlence mekanında çalışan 18 yaşındaki Zehra Bayır, patronları tarafından öldürülüp havuza atıldı. Türkiye'nin gündemine oturan cinayet sonrası harekete geçen Haluk Levent, madde bağımlısı kızın tedavi masraflarını karşılayacağını söyledi.

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Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen 18 yaşındaki Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre Zehra Bayır'a, işletme sahipleri, parasını biriktireceğini ve toplu para vereceğini söyleyerek bu süre içinde ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Sağlık ekibinin kontrolünde, havuzdan çıkarılan Bayır'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Genç kızın öldürülmesinin ardından AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, cinayete kurban giden Zehra Bayır'ın madde bağımlısı kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için harekete geçti. Twitter üzerinden konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan Haluk Levent, Zehra Bayır'ın ailesi ile iletişime geçtiklerini belirtti. Zehra Bayır'ın kardeşinin Ankara'da bir hastanede tedaviye başlayacağını duyuran Levent, tüm masrafları AHBAP Derneği'nin karşılayacağını söyledi. Haluk Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Muğla'da madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalıştığı gazinoda işkence ile öldürülen Zehra Bayır'ın ailesine ulaştık. Bu gece 02.30 da Ankara'ya bir hastaneye gidiyorlar. Kardeşimiz orada tedavi görecek. Tüm masraflarını Ahbap hayırseverleri karşılayacak."

Son dakika haberi! Adli tıp raporu: Zehra, başına sert cisimle vurulması sonucu öldü (2)

Vahşice öldürülen Zehra Bayır'ın babası Oğuzhan Bayır (46), madde bağımlısı olduğu belirtilen 16 yaşındaki kızının tedavisinin başladığını belirtti. Bayır, "Dün beni sanatçı Haluk Levent aradı. 16 yaşındaki kızımın tedavi masraflarını Ahbap hayırseverlerinin karşılayacağını söyledi. Kızım bugün sabah Ankara'da tedavisine başladı. Herkesten Allah razı olsun. Kızımı canice öldürenlerin en ağır cezayı alması içinde hukuki olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Son dakika haberi! Adli tıp raporu: Zehra, başına sert cisimle vurulması sonucu öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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